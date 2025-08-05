Их раскупали несмотря на кризис: самые популярные модели автомобилей

«Автостат»: продажи машин в июле оказались рекордными в 2025 году

В июле 2025 года в России было продано 120 649 новых легковых автомобилей, что на 11,4% меньше по сравнению с прошлым годом. Эти данные были предоставлены аналитиками агентства «Автостат». Июльский результат стал наибольшим месячным показателем в году.

На рынке автопроизводителей лидирует Lada, чья доля составила 23,4%, или 28 240 реализованных автомобилей. Среди иностранных марок лучшим стал Chery с проданными 13 502 единицами. За ним следует Haval с 13 117 автомобилями, а также Geely (8389) и Changan (7860).

Белорусская марка Belgee заняла шестое место с показателем в 6511 машин. В десятке лучших также оказались Jetour (4410), Solaris (3326), GAC (2842) и Omoda с 2765 автомобилями.

В списке наиболее продаваемых моделей в июле 2025 года лидирует Lada Granta (13 030 штук), далее идут Lada Vesta (6673), Haval Jolion (5552), Chery Tiggo 4 (4482), Belgee X50 (4249), Changan Uni-S (3784), Chery Tiggo 7L (3644), Geely Monjaro (2438), Lada Niva Legend (2416) и Jetour Dashing (2105).

Всего за первые семь месяцев 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России составили 651 029 единиц, что на 23,9% меньше по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Наибольший рост показал бренд Solaris, который увеличил свои продажи в 2,4 раза, наиболее негативная динамика наблюдается у Omoda (сокращение на 47,1%).

Ранее «За рулем» сообщал, что реакция россиян изменила позицию РОАД по налогам на старые авто.

Источник: «Автостат»