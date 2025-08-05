#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Их раскупали несмотря на кризис: самые популярные модели автомобилей

«Автостат»: продажи машин в июле оказались рекордными в 2025 году

В июле 2025 года в России было продано 120 649 новых легковых автомобилей, что на 11,4% меньше по сравнению с прошлым годом. Эти данные были предоставлены аналитиками агентства «Автостат». Июльский результат стал наибольшим месячным показателем в году.

Рекомендуем
Ресурсные моторы, живучие коробки, прочные кузова — 5 очень крепких иномарок

На рынке автопроизводителей лидирует Lada, чья доля составила 23,4%, или 28 240 реализованных автомобилей. Среди иностранных марок лучшим стал Chery с проданными 13 502 единицами. За ним следует Haval с 13 117 автомобилями, а также Geely (8389) и Changan (7860).

Белорусская марка Belgee заняла шестое место с показателем в 6511 машин. В десятке лучших также оказались Jetour (4410), Solaris (3326), GAC (2842) и Omoda с 2765 автомобилями.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В списке наиболее продаваемых моделей в июле 2025 года лидирует Lada Granta (13 030 штук), далее идут Lada Vesta (6673), Haval Jolion (5552), Chery Tiggo 4 (4482), Belgee X50 (4249), Changan Uni-S (3784), Chery Tiggo 7L (3644), Geely Monjaro (2438), Lada Niva Legend (2416) и Jetour Dashing (2105).

Всего за первые семь месяцев 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России составили 651 029 единиц, что на 23,9% меньше по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Наибольший рост показал бренд Solaris, который увеличил свои продажи в 2,4 раза, наиболее негативная динамика наблюдается у Omoda (сокращение на 47,1%).

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, что реакция россиян изменила позицию РОАД по налогам на старые авто.

Источник: «Автостат»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 5099
05.08.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0