Самые популярные «китайцы», которые мы покупали в июле

«Автостат»: в топ-5 продаваемых машин июля вошли Chery, Haval, Geely и Changan

Согласно данным агентства «Автостат», в июле 2025 года россияне приобрели 120 649 новых легковых автомобилей, что на 11,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Безусловным лидером остается отечественная Lada с 28 240 проданными авто, что составляет почти четверть всего рынка.

Среди иностранных брендов сплошь китайские производители. Второе место (после Лады) заняла Chery с 13 502 проданными автомобилями, следом идет Haval (13 117 шт.), затем Geely (8389 шт.) и Changan (7860 шт.).

Белорусский Belgee расположился на шестой позиции с показателем 6511 машин, за ним следуют Jetour (4410 шт.), Solaris (3326 шт.), GAC (2842 шт.) и Omoda (2765 шт.).

В модельном рейтинге также первенствует семейство Lada Granta, включая модификации, с результатом 13 030 проданных экземпляров, хотя это на 28,3% меньше, чем год назад. На втором месте – Lada Vesta (6673 шт., -31,6%). Среди иномарок самым популярным стал китайский кроссовер Haval Jolion (5552 шт., -33%), за которым следуют Chery Tiggo 4 (4482 шт.) и белорусский Belgee X50 (4249 шт., +16,5%).

В десятке лидеров также отметились такие китайские модели, как Changan Uni-S, Chery Tiggo 7L, Geely Monjaro и Jetour Dashing. Примечательно, что кроссовер Jetour Dashing показал рекордный рост продаж – в 2,3 раза по сравнению с июлем 2024 года. Большинство же моделей, вошедших в топ-10, ушли в минус, причем наиболее значительно – лидер среди иномарок Haval Jolion (-33%).

Показатели августа могут сохраниться на уровне июля (110-130 тыс.) благодаря распродажам остатков, начало месяца уже обнадеживает, отмечают эксперты рынка. Новый рост спроса вероятен осенью, перед повышением утильсбора.

Источник: «Автостат», «Коммерсант»