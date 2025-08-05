Выяснилось, насколько прибавили в цене в июле запчасти для Лады и УАЗа

Запчасти для российских автомобилей в июле подорожали на 0,1%

Летом 2025 года владельцы российских автомобилей столкнулись с незначительным подорожанием запчастей.

Согласно данным маркетингового агентства НАПИ, за июль средняя стоимость оригинальных деталей для Lada и УАЗ из страховой корзины выросла на скромные 0,1%.

Наиболее заметно увеличились цены на колесные диски (+4,4%) и передние фары (+2,9%). В то же время некоторые позиции стали дешевле: задние крылья упали в цене на 6,7%, а лобовые стекла – на 3,1%. Задняя подвеска сохранила стабильную стоимость.

Средние цены на популярные детали в июле сложились следующим образом: заднее крыло обходилось в 27,2 тыс. рублей, задний бампер – в 9,1 тыс. рублей, лобовое стекло – в 17,3 тыс. рублей. Передние крылья стоили 10,4 тыс. рублей, а бамперы – 12,5 тыс. рублей.

Решетка радиатора в среднем оценивалась в 3,7 тыс. рублей, тогда как задние амортизационные стойки – в 3,6 тыс. рублей, а передние – в 5,2 тыс. рублей.

Таким образом, несмотря на общий незначительный рост, динамика цен на отдельные запчасти демонстрирует разнонаправленные тенденции, что важно учитывать при планировании ремонтов.

Источник: НАПИ