Штрафы за парковку во дворах: за что могут наказать
Водители рискуют получить штраф, если оставят автомобиль в запрещенной для парковки зоне, которая обозначена соответствующими знаками, сообщил юрист Вадим Рождественский.
Он указал, что неподалеку от жилых домов имеется разметка для спецтехники и пожарных машин, а также знаки, указывающие, где нельзя парковаться. За такие нарушения предусмотрены штраф и эвакуация транспортного средства, даже если автомобиль окажется в запрещенной зоне лишь одним колесом. Кроме того, заезд на газоны также может повлечь штраф.
Рождественский пояснил, что нарушения фиксируются как с помощью камер наблюдения, так и должностными лицами.
«Если гражданин не согласен с вынесенным постановлением о нарушении, он может обжаловать его в порядке подчиненности вышестоящему должностному лицу или в суде», – отметил юрист.
По его словам, для успешного обжалования россиянам необходимо предоставить доказательства.
Ранее «За рулем» сообщал, что реакция россиян изменила позицию РОАД по налогам на старые авто.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: «Радио 1»