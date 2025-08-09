#
Представлена очень экономичная версия Транспортера: известны характеристики

Volkswagen анонсировал плагин-гибридный фургон Transporter eHybrid

Volkswagen запустил в производство новый плагин-гибридный фургон Transporter eHybrid, который может проехать до 54 километров, используя только электрическую тягу.

Это достижение стало возможным благодаря гибридной силовой установке, в которой объединены 2,5-литровый бензиновый двигатель и электродвигатель мощностью 150 л.с., что в сумме дает 233 л.с.

Мощность передается на передние колеса через бесступенчатую трансмиссию CVT. В фургоне установлен аккумулятор емкостью 16,5 кВтч, который позволяет ему передвигаться на короткие расстояния без запуска двигателя внутреннего сгорания.

Volkswagen Transporter eHybrid
Volkswagen Transporter eHybrid

Кроме того, он способен буксировать прицеп весом до 2300 кг. Разгон до 100 км/ч осуществляется за 11 секунд.

Модель будет доступна в пяти различных исполнениях, включая базовый Transporter и более дорогие версии Style и PanAmericana. Поставки в страны Европы планируются на 2026 год, а предварительные заказы уже открыты по стартовой цене от 46 690 евро (примерно 4,3 млн рублей).

Источник: 32cars

Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 416
09.08.2025 
Фото:Volkswagen
Отзывы о Volkswagen Transporter (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Transporter  2008
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
отличная машина для работы и как семейная , в случае неисправности всегда приезжал своим ходом
Недостатки:
не существенные
Комментарий:
2.5 дизель 174 л.с. пробег 501000 км. Машиной владею 9 лет
0