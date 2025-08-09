#
26 августа
26 августа
26 августа
Эта машина стала самой продаваемой во всем мире в 2025 году

Focus2move: Toyota Corolla стала самой продаваемой моделью мира

Toyota Corolla – самая продаваемая модель в мире по результатам первого полугодия 2025 года, несмотря на снижение продаж на 8,4%.

В то же время Tesla Model Y, ранее занимавшая первую строчку, опустилась на четвертое место. Такие сведения предоставил аналитический ресурс Focus2move.

Следом за Corolla расположились Toyota RAV4 с падением продаж на 7,4% и пикап Ford F-Series, продажи которого увеличились на 0,5%. Tesla Model Y зафиксировала самое значительное сокращение продаж среди автомобилей первой десятки – минус 26,9%.

Toyota Corolla
Toyota Corolla

На пятом месте оказалась Honda CR-V с уменьшением продаж на 3,9%, а Hyundai Tucson поднялся на одну позицию, несмотря на снижение показателей на 3,1%. Седьмое место занял Chevrolet Silverado с падением на 14,3%.

Интерьер Toyota Corolla
Интерьер Toyota Corolla

Toyota Camry улучшила свои позиции, поднявшись на восьмое место с ростом на 2,5%. За ней следует пикап Toyota Hilux, показавший прирост в 0,5%, а замыкает десятку Kia Sportage, уступивший одну позицию с показателем минус 6,2%.

Источник: Focus2move

Лежнин Роман
Количество просмотров 1627
09.08.2025 
Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+24