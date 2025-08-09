Эта машина стала самой продаваемой во всем мире в 2025 году
Toyota Corolla – самая продаваемая модель в мире по результатам первого полугодия 2025 года, несмотря на снижение продаж на 8,4%.
В то же время Tesla Model Y, ранее занимавшая первую строчку, опустилась на четвертое место. Такие сведения предоставил аналитический ресурс Focus2move.
Следом за Corolla расположились Toyota RAV4 с падением продаж на 7,4% и пикап Ford F-Series, продажи которого увеличились на 0,5%. Tesla Model Y зафиксировала самое значительное сокращение продаж среди автомобилей первой десятки – минус 26,9%.
На пятом месте оказалась Honda CR-V с уменьшением продаж на 3,9%, а Hyundai Tucson поднялся на одну позицию, несмотря на снижение показателей на 3,1%. Седьмое место занял Chevrolet Silverado с падением на 14,3%.
Toyota Camry улучшила свои позиции, поднявшись на восьмое место с ростом на 2,5%. За ней следует пикап Toyota Hilux, показавший прирост в 0,5%, а замыкает десятку Kia Sportage, уступивший одну позицию с показателем минус 6,2%.
Источник: Focus2move