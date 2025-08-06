Обновленный полноприводный кроссовер VW: рассекречены внешность и интерьер

В Сети появились изображения кроссовера Volkswagen T-Roc нового поколения

Компания Volkswagen планирует представить обновлённый кроссовер T-Roc 27 августа. Однако благодаря ошибке итальянских СМИ, внешность и интерьер нового автобуса оказались в открытом доступе.

Канал Drivek разместил видео с предпоказом, которое вскоре удалили, но один из пользователей сайта Cochespias успел сделать несколько скриншотов и опубликовал их на форуме. Внешний вид машины стал известен ещё в начале 2025 года, когда изображения появились в меню мультимедиа, а интерьер был показан впервые.

Передняя часть Volkswagen T-Roc выполнена в стиле более крупных моделей, таких как Tayron и Tiguan. Кроссовер получил узкие фары с перемычкой, а решётка радиатора с крупными ячейками расположена ниже. Сзади представлены новые фонари, объединенные через всю крышку багажника.

Внутри кроссовера теперь есть цифровая приборная панель без козырька, а мультимедийная система нового поколения оснащена широкоформатным тачскрином с сенсорным управлением климатом, расположенным в его нижней части. По всей видимости, селектор трансмиссии теперь находится на рулевой колонке.

Обновленный Volkswagen T-Roc будет оснащён «мягким гибридом» с 48-вольтным стартер-генератором, а также ожидается появление подзаряжаемого гибрида. Остальные силовые агрегаты T-Roc, вероятно, будут аналогичны Golf: это турбомоторы 1.5 TSI или 2.0 TDI с передним или полным приводом и 7-ступенчатой DSG.

Даты начала продаж пока не озвучены. В Германии цена на действующую версию T-Roc начинается с 31,1 тысячи евро (2,8 млн рублей).

Источник: Cochespias.net