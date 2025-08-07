GM и Hyundai будут вместе выпускать автомобили: что за модели?

General Motors и Hyundai Motor анонсировали пять новых совместных моделей

Компании General Motors и Hyundai Motor сообщили о первых результатах своего стратегического партнерства: с 2028 года на рынок выйдут пять автомобилей, разработанных совместно.

Запланировано производство четырех моделей, которые будут ориентированы на Латинскую Америку, включая компактный кроссовер, седан и два пикапа – один компактный и один среднего размера.

Эти автомобили будут адаптированы как под традиционные двигатели внутреннего сгорания, так и под гибридные системы. Пятый проект – электрический коммерческий фургон, который будет производиться в США не ранее чем в 2028 году.

Уже определены роли компаний: General Motors займется созданием платформы для среднего пикапа, в то время как Hyundai сфокусируется на компактных автомобилях и электрическом фургоне.

Все модели будут использовать общие архитектуры, но при этом получат уникальные кузова и интерьеры в соответствии с характерными чертами каждого бренда.

Дизайн и инженерные работы для моделей, предназначенных для Латинской Америки, уже находятся в процессе разработки. По прогнозам партнеров, общий объем продаж новых автомобилей может превысить 800 тысяч единиц в год после выхода на полную мощность.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Российская газета