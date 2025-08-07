Чем подержанный «японец» лучше нового «китайца»?

Никита Колесников: японские автомобили надежны благодаря консервативному подходу

В последние годы качество и комфорт китайских автомобилей повысились колоссально. Тем не менее, многие россияне всё ещё выбирают подержанные японские автомобили, избегая брендов из Китая.

Автоэксперт Никита Колесников объясняет, насколько оправданы такие опасения и на каком варианте лучше остановиться. Он считает, что подержанный японский автомобиль обойдётся выгоднее, чем новый китайский. Японские автопроизводители на протяжении десятилетий развивали свои технологии, что придаёт им высокую надёжность.

Китайские фирмы, стремящиеся к быстрому развитию, обращаются к новым технологиям и дизайну, но иногда забывают о долговечности и ресурсоемкости. По словам специалиста, китайские автогиганты ещё только начинают путь, который японцы уже прошли 30-40 лет назад, и их опыт пока недостаточен.

Японские бренды, известные своей консервативностью, аккуратно тестируют инновации перед введением в производство, что позволяет даже старым моделям показывать высокую надёжность. В отличие от них, китайцы предпочитают производить яркие впечатления – предлагают футуристичный дизайн и максимальную комплектацию при разумной цене.

Однако в стремлении к низким ценам китайские производители зачастую жертвуют качеством сборки и долговечностью. Колесников отмечает, что китайцы уже достигли неплохого уровня качества, но надёжные модели, сравнимые с корейскими и немецкими, еще на подходе.

Для ценителей долговечности и предсказуемости подержанные японские седаны и кроссоверы остаются более предпочтительным выбором по сравнению с новыми машинами из Китая.

