В России продолжается падение выдачи автокредитов

Frank RG и «Автостат»: Объем автокредитования в РФ сократился на треть

По данным совместного проекта Frank RG и «Автостат», в июле 2025 года было выдано 112 тысяч автокредитов, что на 31,4% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В денежном эквиваленте объем автокредитования сократился до 157 миллиардов рублей (снижение на 34%).

Сокращение выдачи кредитов связано в основном с рынком автомобилей с пробегом, который упал на 57%. В то же время рынок кредитов на новые автомобили демонстрирует рост: +6% по количеству и +1% по денежным показателям.

Средняя ставка по кредитам на новые автомобили благодаря субсидиям от государства и автопроизводителей опустилась ниже 10%. Ставки же по кредитам на подержанные автомобили остаются выше 26%.

Источник: Telegram-канал главы агентства «Автостат» Сергея Целикова