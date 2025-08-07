#
В России продолжается падение выдачи автокредитов

Frank RG и «Автостат»: Объем автокредитования в РФ сократился на треть

По данным совместного проекта Frank RG и «Автостат», в июле 2025 года было выдано 112 тысяч автокредитов, что на 31,4% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В денежном эквиваленте объем автокредитования сократился до 157 миллиардов рублей (снижение на 34%).

Сокращение выдачи кредитов связано в основном с рынком автомобилей с пробегом, который упал на 57%. В то же время рынок кредитов на новые автомобили демонстрирует рост: +6% по количеству и +1% по денежным показателям.

Средняя ставка по кредитам на новые автомобили благодаря субсидиям от государства и автопроизводителей опустилась ниже 10%. Ставки же по кредитам на подержанные автомобили остаются выше 26%.

Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.

Источник: Telegram-канал главы агентства «Автостат» Сергея Целикова

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
07.08.2025 
Фото:Depositphotos
