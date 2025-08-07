Уникальную Победу из частной коллекции выставили на продажу: состояние идеальное
В России продают 70-летнюю ГАЗ М-20 Победа после полной реставрации за ₽5,5 млн
Во Владикавказе выставили на продажу ГАЗ М-20 Победа 1953 года выпуска. Уточняется, что машина прошла полную пpофeсcиoнальную реставрацию оригинальными запчастями.
Роднoй прoбeг составляет 79 500 км, пocле pестaвpaции − 200 км.
Также сообщается, что автомобиль из частной коллекции. По словам продавца, он в идеальном состоянии.
Под капотом двигатель объемом 2.1 л и мощностью 52 л.с., МКП.
Стоимость раритета − 5,5 млн рублей.
Источник: «Авито Авто»
Фото:Авито
