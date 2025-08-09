#
Lamborghini засудила дилера за продажу машин сутенерам и наркоторговцам

Lamborghini подала иск против дилера из Чикаго за продажу авто перекупщикам

Lamborghini инициировала судебный процесс против своего дилера из Чикаго из-за факта, что тот сбывал итальянские суперкары не конечным потребителям, а перекупщикам, включая лица с сомнительной репутацией.

В одном из случаев автомобиль был продан человеку, который «ранее признал себя виновным в уголовном деле о мошенничестве, связанном с продажей автомобилей класса люкс наркоторговцам и сутенерам с целью отмывания денег».

В другом случае дилерский центр в Иллинойсе уведомил Lamborghini о продаже автомобилей руководителю мануальной терапии в Миннесоте и бывшему спортсмену из Чикаго, в то время как на самом деле машины были переданы посредникам, которые не собирались их использовать.

По данным Lamborghini, в 2023 году дилер Gold Coast реализовал 32 автомобиля посредникам. Судья окружного суда США Ребекка Палмейер подтвердила в интервью Chicago Sun Times, что Lamborghini и дилер рассматривают возможность досудебного разрешения конфликта.

Источник: Carscoops

