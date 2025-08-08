#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Почему автомобильный бренд может уйти из России: ответ эксперта

«Рольф»: развал дилерской сети может стать причиной ухода марки с рынка РФ

Уход некоторых китайских автомобильных брендов из России может произойти не только по их собственному решению, но и из-за нежелания дилеров работать с ними из-за низких объемов продаж.

Рекомендуем
Новый кроссовер Лада — все подробности

Об этом сообщил директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Бренды могут и не уходить сами, просто дилерская сеть может развалиться, отметил он.

По словам Иванова, для достижения прибыльности массовым брендам необходимо реализовывать минимум 70-80 автомобилей в месяц в одном автосалоне. При продажах на уровне 40-50 автомобилей в месяц, работа автосалона становится убыточной.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Если объемы продаж еще ниже, это влечет за собой дальнейшие убытки для дилеров.

Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную Победу из частной коллекции выставили на продажу.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Газета.Ru»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC
Количество просмотров 2821
08.08.2025 
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC
Поделиться:
Оцените материал:
0