Почему автомобильный бренд может уйти из России: ответ эксперта

«Рольф»: развал дилерской сети может стать причиной ухода марки с рынка РФ

Уход некоторых китайских автомобильных брендов из России может произойти не только по их собственному решению, но и из-за нежелания дилеров работать с ними из-за низких объемов продаж.

Об этом сообщил директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Бренды могут и не уходить сами, просто дилерская сеть может развалиться, отметил он.

По словам Иванова, для достижения прибыльности массовым брендам необходимо реализовывать минимум 70-80 автомобилей в месяц в одном автосалоне. При продажах на уровне 40-50 автомобилей в месяц, работа автосалона становится убыточной.

Если объемы продаж еще ниже, это влечет за собой дальнейшие убытки для дилеров.

Источник: «Газета.Ru»