Россиянам рассказали, как не быть обманутыми при планировании отпуска

Исследование: почти 50% россиян не проверяют сайты перед покупкой билетов

Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», почти половина россиян не обращают внимания на безопасность и подлинность сайтов при покупке билетов, туров или бронировании жилья.

10% опрошенных никогда не проверяют эти параметры, а 33% делают это лишь изредка. Большинство респондентов пользуются онлайн-сервисами для планирования своих поездок. Билеты на транспорт россияне чаще ищут на сайтах-агрегаторах и у самих перевозчиков (по 46%), а 24% выбирают сайты турагентств. Тем не менее, 25% все еще предпочитают покупать билеты в офисах турагентств, а 20% – у перевозчиков.

Для поиска и бронирования жилья россияне в основном используют специализированные онлайн-сервисы (46%), сайты отелей (36%), а примерно 12% смотрят варианты в соцсетях и мессенджерах. 45% обращаются к услугам турагентств через их сайты или офисы. Ольга Алтухова, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского», отметила, что злоумышленники часто копируют популярные сервисы, используя невнимательность пользователей для кражи денег и личных данных. Она подчеркнула важность проверки подлинности ресурсов, включая внимательное изучение URL и отзывов пользователей.

Для большинства россиян ключевым фактором при выборе путешествия является цена – 73%. Также важными аспектами выступают климат и погода (65%), природа (60%), культура и достопримечательности (54%), а также личная безопасность (52%). Примерно 48% респондентов предпочитают летать на самолете, а 27% выбирают поезд. Внутренние направления наиболее популярны среди российских туристов: 57% респондентов планируют путешествовать только по России. Среди тех, кто задумывается о поездках за границу, треть (33%) планирует посетить страны Ближнего Востока, особенно Турцию – она интересует 26% опрашиваемых.

Эксперты предупреждают, что мошенники активно используют тему путешествий в своих схемах и разрабатывают убедительные сценарии атак, учитывая привычки туристов и популярные направления. Ольга Алтухова предостерегла пользователей быть бдительными и критически относиться к заманчивым предложениям, избегая ввода конфиденциальной информации на подозрительных ресурсах и используя средства защиты от фишинговых ссылок.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Известия