Представлен новый мощный и проходимый внедорожник с низким расходом
Бренд Haval, принадлежащий Great Wall Motor (GWM), продемонстрировал официальные снимки подключаемого гибридного внедорожника Haval Raptor Hi4 2026 года.
Модель получила обновленный дизайн как снаружи, так и внутри, а также подверглась улучшению системы Hi4 от GWM. Точная дата начала продаж пока не известна. В 2024 году было реализовано около 24 тысяч единиц актуальной версии Raptor Hi4.
Haval Raptor Hi4 2026 года отличается модернизированными квадратными фарами, которые содержат 123 светодиода и обеспечивают освещение на расстоянии 189 метров, а также световой полосой длиной 1088 мм. Задние фонари теперь имеют горизонтальный дизайн с 300 светодиодами, а логотип на запасном колесе изменился с «Haval» на «GWM».
Габариты автомобиля остались прежними: 4800×1950×1843 мм, с колесной базой 2738 мм. Появился новый цвет мятно-зеленого оттенка, а колесные арки расширены на 30 мм. В интерьере установили двухспицевый руль с подрулевым переключателем, а число физических кнопок уменьшили. Внедорожник оснащен системой Coffee OS 3 и усовершенствованной системой помощи водителю с семью камерами и радарами.
Гибридная силовая установка Hi4 включает 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 113 кВт и два электромотора, которые в сумме обеспечивают 330 кВт (443 л.с.) и крутящий момент 750 Н·м. Трехкомпонентная литий-ионная батарея емкостью 35,43 кВт·ч обеспечивает запас хода в 151 км (по стандарту WLTC). Ускорение до 100 км/ч составляет 5,9 секунды, а вес машины – 2135 кг. По сравнению с моделью 2024 года, новинка стала более мощной и быстрой.
Источник: Weibo