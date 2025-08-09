Представлен новый мощный и проходимый внедорожник с низким расходом

Haval представил Raptor Hi4 2026 года с гибридной установкой мощностью 443 л. с.

Бренд Haval, принадлежащий Great Wall Motor (GWM), продемонстрировал официальные снимки подключаемого гибридного внедорожника Haval Raptor Hi4 2026 года.

Haval Raptor Hi4 2026

Модель получила обновленный дизайн как снаружи, так и внутри, а также подверглась улучшению системы Hi4 от GWM. Точная дата начала продаж пока не известна. В 2024 году было реализовано около 24 тысяч единиц актуальной версии Raptor Hi4.

Haval Raptor Hi4 2026 года отличается модернизированными квадратными фарами, которые содержат 123 светодиода и обеспечивают освещение на расстоянии 189 метров, а также световой полосой длиной 1088 мм. Задние фонари теперь имеют горизонтальный дизайн с 300 светодиодами, а логотип на запасном колесе изменился с «Haval» на «GWM».

Интерьер Haval Raptor Hi4 2026

Габариты автомобиля остались прежними: 4800×1950×1843 мм, с колесной базой 2738 мм. Появился новый цвет мятно-зеленого оттенка, а колесные арки расширены на 30 мм. В интерьере установили двухспицевый руль с подрулевым переключателем, а число физических кнопок уменьшили. Внедорожник оснащен системой Coffee OS 3 и усовершенствованной системой помощи водителю с семью камерами и радарами.

Haval Raptor Hi4 2026

Гибридная силовая установка Hi4 включает 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 113 кВт и два электромотора, которые в сумме обеспечивают 330 кВт (443 л.с.) и крутящий момент 750 Н·м. Трехкомпонентная литий-ионная батарея емкостью 35,43 кВт·ч обеспечивает запас хода в 151 км (по стандарту WLTC). Ускорение до 100 км/ч составляет 5,9 секунды, а вес машины – 2135 кг. По сравнению с моделью 2024 года, новинка стала более мощной и быстрой.

Источник: Weibo