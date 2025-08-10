Новейший автомобиль от проверенного бренда стал хитом: десятки тысяч предзаказов

Гендиректор Li Auto Ли Сян: новый кроссовер Li i8 уже собрал 30 000 предзаказов

Генеральный директор Li Auto Ли Сян сообщил, что полностью электрический кроссовер Li i8 собрал свыше 30 000 предварительных заказов после начала продаж 29 июля 2025 года.

Ранее было принято решение об унификации комплектаций, в результате чего осталась только версия i8 Max по сниженной цене около 47 300 долларов. В комплект также входит премиальная аудиосистема и опциональный развлекательный экран для пассажиров на задних сиденьях.

Li i8 является первым полностью электрическим кроссовером компании и оснащён двумя электромоторами мощностью 400 кВт (536 л.с.), а также батареями ёмкостью 90,1 или 97,8 кВт·ч, обеспечивающими запас хода до 720 км по циклу CLTC и поддержку 5C-зарядки, позволяющей получать 500 км запаса хода за 10 минут.

Li i8

Габариты автомобиля составляют 5085×1960×1740 мм, колесная база – 3050 мм. Салон рассчитан на шесть мест и предлагает различные продвинутые функции, такие как лидар, двухкамерная пневмоподвеска и система помощи водителю Vision-Language-Action.

Компания Li Auto также активно расширяет свою сеть, включает 3000 зарядных станций с 16 000 зарядными устройствами, чтобы развеять сомнения о зарядке на длинных расстояниях. Поставки начнутся 20 августа, а тест-драйвы начали проводиться с 30 июля. Новый кроссовер объединяет в себе комфорт минивэна, управляемость седана и проходимость внедорожника. Разработка Li i8 заняла почти 10 лет: анализ трендов электромобилей начался в 2015 году, а сам проект стартовал в 2021 году.

Источник: ITHome