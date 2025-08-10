Путешествия
Все больше иностранных туристов посещают Россию: свежая статистика

АТОР: В первом полугодии 2025 года в РФ въехали 629 тысяч иностранных туристов

В первом полугодии 2025 года Россию посетили 629 тысяч туристов, что на 7,6% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В этом году в лидерах по числу посещений – Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, что отмечается в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«С января по июнь Россию с туристическими целями посетили 629 тысяч иностранцев. Это на 7,6% больше, чем за шесть месяцев 2024 года. До уровня 2019 года по-прежнему далеко", – сообщила ассоциация.

Хотя многие туристические рынки демонстрируют рост, этого недостаточно для компенсации спада общего турпотока. До последнего времени крупнейшими источниками туристов в Россию были страны Европы и США, однако в настоящее время туроператоры работают только с единичными заявками из некоторых европейских стран.

По данным за первое полугодие 2025 года, в числе основных стран-источников туристов в Россию являются: Китай с 317 831 визитом (+5,3%), Турция с 30 819 (+15%), Туркмения с 26 588 (-14,8%), Германия с 26 437 (+9,4%), Саудовская Аравия с 21 487 (+32,7%) и Объединенные Арабские Эмираты с 16 880 (-12,4%).

Стоит отметить, что не все посетители из этих стран являются «классическими» туристами: многие приезжают по личным причинам или на деловые встречи, указав при этом в качестве цели поездки туризм. Это касается, в частности, граждан Германии и Туркменистана, а также Эстонии, Латвии и Кубы, откуда организованные группы туристов не приезжают.

Также отмечается рост турпотока из Омана, который занимает 14-ю строчку в рейтинге с увеличением на 156,5% по сравнению с первым полугодием 2024 года.

Что касается Китая, в АТОР отметили постепенное восстановление турпотока из этой страны, однако большинство туристов направляются на Дальний Восток, и число китайских туристов в Центральной России значительно меньше допандемийных показателей.

Источник: АТОР

Лежнин Роман
Фото:Unsplash
10.08.2025 
Фото:Unsplash
