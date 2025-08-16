Экология
В эту машину три раза подряд ударила молния: что с ней стало?

В Бэйхае электромобиль BYD Song Plus EV пережил три удара молнии без повреждений

Электромобиль BYD Song Plus EV стал жертвой трех ударов молнии во время стоянки в сервисной зоне Tieshan в Бэйхае.

К счастью, владелец автомобиля остался невредим, а все основные электронные компоненты сохранили функциональность.

Корреспонденты Upstream News выяснили у специалистов из сервисного центра 4S, что три ключевых элемента машины – аккумуляторная батарея, электронная система управления и двигатель – не проявили признаков короткого замыкания.

BYD Song Plus EV
BYD Song Plus EV
Хотя на верхней части автомобиля были обнаружены две точки от удара молнии, в остальном внешность не повреждена. В настоящее время автомобиль проходит осмотр в сервисе, владелец уже обратился в страховую компанию.

Владелец отметил, что электромобиль активировал защитную функцию при ударе молнии, что подтвердило его высокую безопасность. Он остался внутри машины, вызвал сервисную помощь и дождался эвакуатора.

Ли Юньфэй, генеральный менеджер по связям с общественностью и бренду BYD, отметил, что электромобиль Song Plus EV остался исправным после нескольких ударов молнии, а владелец был в безопасности и трехэлектрическая система не пострадала.

Источник: ITHome

Лежнин Роман
Фото:BYD
16.08.2025 
Фото:BYD
