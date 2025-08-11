Кондиционер в авто может навредить мотору и здоровью: как этого избежать

Эксперт Попов предупредил об опасности использования кондиционера в машине

Некорректное использование кондиционера в автомобиле может привести к проблемам как с двигателем, так и с состоянием здоровья. По словам независимого автоэксперта Дмитрия Попова, многие современные машины оборудованы не просто кондиционерами, а полноценными системами климат-контроля, которые автоматически регулируют температуру в салоне.

Попов отметил, что кондиционер дает дополнительную нагрузку на двигатель, достигающую 20 процентов, что сказывается на расходе топлива и долговечности мотора.

Он рекомендует использовать кондиционер, в основном, в условиях заторов или при длительной поездке на одной скорости. В ситуациях, требующих быстрой динамики, например, при обгоне, работа кондиционера может негативно повлиять на ускорение автомобиля.

Кроме того, эксперт предупредил о потенциальных рисках для здоровья, так как воздух, поступающий из кондиционера, пересушен, что создает благоприятные условия для размножения бактерий.

