Знакомая модель Nissan получила кузов в стиле Maybach и новый дизайн: что под капотом

Nissan Teana обновилась в Китае

В базе данных Министерства промышленности Китая появились изображения обновленной модели Nissan Teana, созданной для китайского рынка.

Автомобиль не только получил новый внешний вид, но также двухцветный кузов в стиле Mercedes-Maybach. Модернизированную Teana предложат в Китае с различными вариантами оформления, а двухцветная окраска будет доступна в качестве опции.

На представленных изображениях видно, что седан модернизирован: радиаторная решетка стала шире, в ее углах появились тройные линии, а оптика теперь темнее как спереди, так и сзади.

Доступны два варианта цвета: классический белый и комбинированный, в котором низ кузова черный, а капот, крыша и корпуса зеркал – серые.

Сзади у автомобиля установлен единственный блок фонарей с надписью Nissan в центре. Дизайн новинки напоминает электрический седан N7. Длина обновленной модели составляет 4920 мм, что на 14 мм больше, чем у текущей версии Teana в Китае.

Актуальный седан, который производится на совместном предприятии Nissan-Dongfeng, укомплектован бензиновым турбодвигателем объемом 2,0 литра мощностью 243 лошадиные силы, работающим в паре с вариатором X-tronic.

Этот же двигатель будет доступен и в обновленной версии.

Ранее «За рулем» сообщал, что владелец «китайца» теряет при перепродаже 40% от первой цены.

Источник: Sohu