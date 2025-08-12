#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Россияне, страдающие этими болезнями, с 1 сентября не смогут водить машину

Адвокат Шиманский: В обновленный список медпротивопоказаний вошли 11 пунктов

С 1 сентября в России начнет действовать обновленный список медицинских показаний, противопоказаний и ограничений, влияющих на возможность вождения автомобиля.

Рекомендуем
Несуществующие ПДД: разбираем самые популярные мифы

Адвокат Александр Шиманский уточнил, какие заболевания будут запрещать водителям управлять транспортом.

Правительство еще весной утвердило постановление о допуске к вождению, вступающее в силу в указанный срок. В обновленный список медпротивопоказаний вошли 11 пунктов, которые теперь соответствуют Международной классификации болезней, отметил Шиманский.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

К нововведениям относится добавление общих расстройств психологического развития, таких как аутизм, синдромы Ретта и Аспергера.

Также в перечень включена аномалия цветового зрения, что означает, что к вождению не допустят людей с частичной цветовой слепотой и искажениями восприятия красного и зеленого цветов.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Адвокат подчеркнул, что в остальном серьезных изменений не произошло, и большинство водителей не будет затронуто новыми правилами. В целом, нововведения служат для систематизации уже существующих правил, а не введению кардинальных ограничений.

Источник: Прайм

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 536
12.08.2025 
Фото:freepik / senivpetro
Поделиться:
Оцените материал:
+1