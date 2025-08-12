Россияне, страдающие этими болезнями, с 1 сентября не смогут водить машину
С 1 сентября в России начнет действовать обновленный список медицинских показаний, противопоказаний и ограничений, влияющих на возможность вождения автомобиля.
Адвокат Александр Шиманский уточнил, какие заболевания будут запрещать водителям управлять транспортом.
Правительство еще весной утвердило постановление о допуске к вождению, вступающее в силу в указанный срок. В обновленный список медпротивопоказаний вошли 11 пунктов, которые теперь соответствуют Международной классификации болезней, отметил Шиманский.
К нововведениям относится добавление общих расстройств психологического развития, таких как аутизм, синдромы Ретта и Аспергера.
Также в перечень включена аномалия цветового зрения, что означает, что к вождению не допустят людей с частичной цветовой слепотой и искажениями восприятия красного и зеленого цветов.
Адвокат подчеркнул, что в остальном серьезных изменений не произошло, и большинство водителей не будет затронуто новыми правилами. В целом, нововведения служат для систематизации уже существующих правил, а не введению кардинальных ограничений.
Источник: Прайм