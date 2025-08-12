#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

В России продают уникальный 50-летний минивэн Волга

В Москве на продажу выставили минивэн РАФ-21А Афалина за 6 млн рублей

В Москве на реализацию выставлен минивэн РАФ-21А Афалина, который существует в единственном экземпляре.

Рекомендуем
Несуществующие ПДД: разбираем самые популярные мифы

Этот автомобиль представляет собой комбинацию моделей РАФ-977Д, ГАЗ-21 и ГАЗ-22. Машину можно переоформить и поставить на учет, в наличии полный пакет документов.

Афалину создал в 70-х годах инженер-самоучка Алексей Арсеньев, который самостоятельно разработал конструкцию и собирал авто в свободное время.

Основой служит шасси микроавтобуса РАФ-977Д, а кузовные панели преимущественно были заимствованы у седана и универсала Волга.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Уникальный минивэн оснащен 75-сильным двигателем от 21-й Волги и работает с 3-ступенчатой механической коробкой передач. У Афалины трехрядный салон и два топливных бака общей емкостью 80 литров. Цена данного экземпляра составляет 6 миллионов рублей.

РАФ-21А Афалина
РАФ-21А Афалина
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, что владелец «китайца» теряет при перепродаже 40% от первой цены.

Источник: Авто.ру

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:auto.ru
Количество просмотров 2232
12.08.2025 
Фото:auto.ru
Поделиться:
Оцените материал:
0