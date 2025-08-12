На экс-заводе Volkswagen стартовало производство кроссоверов под новым брендом

Группа AGR начала серийный выпуск автомобилей Tenet по полному циклу в Калуге

Компания «АГР Холдинг» открыла производство полного цикла кроссоверов Tenet на заводе, расположенном в Калужской области. Первая модель, которая сошла с конвейера, – компактный кроссовер Tenet T7.

Подготовка к серийному производству началась еще в 2024 году и включала в себя значительное обновление цехов сварки и окраски. Более 200 предсерийных кузовов были сварены, из которых свыше 50 прошли полный процесс окраски и сборки перед началом серийного выпуска.

В первых серийных автомобилях задействованы российские компоненты, и в будущем планируется увеличение числа местных поставщиков. Это открывает возможность для включения Tenet в категорию высоколокализованных автомобилей, что позволит им участвовать в государственных закупках, субсидируемых программах и работать в такси начиная с весны 2026 года.

Tenet T7 представляет собой переднеприводный SUV длиной 4,5 метра, оснащенный 150-сильным 1,6-литровым турбомотором и 7-скоростным роботом.

Источник: пресс-служба AGR