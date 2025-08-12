#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

На экс-заводе Volkswagen стартовало производство кроссоверов под новым брендом

Группа AGR начала серийный выпуск автомобилей Tenet по полному циклу в Калуге

Компания «АГР Холдинг» открыла производство полного цикла кроссоверов Tenet на заводе, расположенном в Калужской области. Первая модель, которая сошла с конвейера, – компактный кроссовер Tenet T7.

Рекомендуем
Несуществующие ПДД: разбираем самые популярные мифы

Подготовка к серийному производству началась еще в 2024 году и включала в себя значительное обновление цехов сварки и окраски. Более 200 предсерийных кузовов были сварены, из которых свыше 50 прошли полный процесс окраски и сборки перед началом серийного выпуска.

В первых серийных автомобилях задействованы российские компоненты, и в будущем планируется увеличение числа местных поставщиков. Это открывает возможность для включения Tenet в категорию высоколокализованных автомобилей, что позволит им участвовать в государственных закупках, субсидируемых программах и работать в такси начиная с весны 2026 года.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Tenet T7 представляет собой переднеприводный SUV длиной 4,5 метра, оснащенный 150-сильным 1,6-литровым турбомотором и 7-скоростным роботом.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, что владелец «китайца» теряет при перепродаже 40% от первой цены.

Первая модель, которая сошла с конвейера завода АГР в Калуге, – компактный кроссовер Tenet T7.

Источник: пресс-служба AGR

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:АГР
Количество просмотров 3300
12.08.2025 
Фото:АГР
Поделиться:
Оцените материал:
0