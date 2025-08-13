Путешествия
По еще одной российской трассе можно ехать под музыку без магнитолы

Марат Хуснуллин: В России на трассе М-12 «Восток» появилась музыкальная разметка

На скоростной трассе М-12 «Восток» была введена музыкальная разметка, о чем сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что первая подобная разметка появилась в России в прошлом году на М-11 «Нева». Теперь путешественники, направляющиеся из Москвы в Казань, смогут проехать на 144-м километре трассы М-12 во Владимирской области под мелодию «Калинка-Малинка».

Глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко в сентябре 2024 года отметил, что использование шумовых полос, сигнализирующих о близости к краю дороги, уже давно стало обычной практикой.

Специалисты разработали программное обеспечение, позволяющее наносить разметку таким образом, что при проезде создается эффект мелодии.

По мнению экспертов, музыкальная разметка является перспективным методом повышения безопасности на дорогах. Эта практика уже применяется в некоторых странах, включая Японию и страны Европы, и доказывает свою эффективность.

Источник: Автодор

Лежнин Роман
Фото:Wikimedia
Фото:Wikimedia
