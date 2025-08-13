Запрет на заглушки для ремней безопасности: в чем сложности реализации идеи

Депутат Гарин: Запретить продажу заглушек для ремней безопасности будет сложно

Член комитета Госдумы по транспорту Олег Гарин считает, что предложение МВД РФ о запрете продажи заглушек для ремней безопасности трудно осуществимо на практике. По его мнению, продавцы могут выдавать подобные устройства за что-то другое, что усложнит контроль.

Гарин упомянул, что данная проблема обсуждалась еще в феврале 2025 года, когда группа депутатов и Национальный автомобильный союз разработали законопроект, касающийся запрета на продажу устройств, имитирующих работу ремней, и снижения уровня безопасности для пассажиров.

Он также отметил, что обязательное введение светоотражающей расцветки для ремней безопасности является «избыточной» инициативой, так как изменения конструкции автомобиля сложно осуществить. Кроме того, такие ремни могут слепить водителей встречных автомобилей ночью. По мнению Гарина, меры по обеспечению безопасности граждан должны быть тщательно продуманы.

Ранее сообщалось, что МВД России предложило законодательно запретить продажу заглушек для ремней и сделать обязательными ремни со светоотражающими элементами, а также ввести системы оповещения о непристегнутых ремнях для всех пассажиров.

