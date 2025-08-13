Chevrolet Camaro возродят: в каком виде вернется модель

Chevrolet может представить модель Camaro в виде 1000-сильного кроссовера

Chevrolet изучает возможность возрождения модели Camaro, которая была снята с производства в декабре 2023 года. По информации американского журнала Motor Trend, в конце 2026 года автомобиль может появиться в виде электрического кроссовера, который составит конкуренцию Ford Mustang Mach-E.

Первоначальные планы General Motors предполагают запуск новинки на платформе BEV3, использующейся и для других экологически чистых моделей автопроизводителя, таких как Chevrolet Blazer EV. Новые Camaro, как ожидается, будут использовать компоненты от Blazer и смогут предложить модификации с задним или полным приводом, мощностью до 304 л.с.

Более мощная версия SS (Super Sport) будет иметь схожие черты с Blazer EV SS, однако ожидается, что она превзойдет своего предшественника по пиковым характеристикам. Инсайдеры предполагают, что SS может развивать до 623 л.с. и 880 Нм. Самой многообещающей версией станет гипотетический Camaro ZL1, который, как планируется, унаследует мощную трехмоторную установку от внедорожника GMC Hummer с общей мощностью около 1000 л.с.

В июне General Motors запатентовал товарный знак Panther, под которым разрабатывался оригинальный Camaro. Ранее, в прошлом году, гендиректор компании Марк Ройс упоминал, что новый Camaro может стать доступным электромобилем, но не будет кроссовером в духе Ford Mustang Mach-E.

Chevrolet Camaro

Источник: Motor Trend