АВТОВАЗ разъяснил, будет ли перенос выпуска Искры на следующий год

АВТОВАЗ не планирует откладывать выпуск Lada Iskra на 2026 год

АВТОВАЗ не собирается откладывать выпуск новой Lada Iskra до весны 2026 года, производство возобновится после завершения корпоративного отпуска. Об этом сообщил Владимир Игнатов, начальник управления по корпоративным продажам АО «АВТОВАЗ», на международном евразийском форуме «Такси».

Он отметил: «По поводу Iskra все стандартно. У нас завод находится в корпоративном отпуске, выходит после 18-го числа, сборка будет продолжаться и доставка. Заявки также принимаются». Таким образом, он опроверг информацию, появившуюся в СМИ, о переносе выхода новинки на весну 2026 года.

Традиционный корпоративный отпуск АВТОВАЗа проходит с 28 июля по 17 августа 2025 года. Продажа Lada Iskra началась 20 июля, в день 59-летия компании. Первые автомобили направлены в Москву, Санкт-Петербург и Тольятти, в другие регионы модель поступит в течение нескольких недель.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры начали предлагать помощь в импорте авто из-за рубежа.

Источник: ТАСС

Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
14.08.2025 
Фото:АВТОВАЗ
