Подробности о новой Octavia: чем удивит Skoda

Компания Skoda показала новый тизер концепта Vision O

Чешская марка Skoda опубликовала новый тизер своего концепта Vision O, который станет предтечей новой Octavia.

На тизере можно увидеть покатую линию крыши и плавно нисходящий капот. Концепт будет оснащен узкими фарами, фонарями и спойлером.

Даниэль Эдр, менеджер проекта Skoda Vision O, отметил, что «простой и целеустремленный дизайн автомобиля во многом вдохновлен первым и вторым поколениями Octavia, возвращает нас к истокам модели, которые, прежде всего, связаны с функциональностью».

Мировая премьера концепта назначена на 8 сентября 2025 года в Мюнхене.

Ранее «За рулем» сообщал, почему машины 80-х и 90-х годов намного лучше современных.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Skoda