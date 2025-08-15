Подробности о новой Octavia: чем удивит Skoda
Компания Skoda показала новый тизер концепта Vision O
Чешская марка Skoda опубликовала новый тизер своего концепта Vision O, который станет предтечей новой Octavia.
На тизере можно увидеть покатую линию крыши и плавно нисходящий капот. Концепт будет оснащен узкими фарами, фонарями и спойлером.
Даниэль Эдр, менеджер проекта Skoda Vision O, отметил, что «простой и целеустремленный дизайн автомобиля во многом вдохновлен первым и вторым поколениями Octavia, возвращает нас к истокам модели, которые, прежде всего, связаны с функциональностью».
Мировая премьера концепта назначена на 8 сентября 2025 года в Мюнхене.
Ранее «За рулем» сообщал, почему машины 80-х и 90-х годов намного лучше современных.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Skoda
Фото:Skoda
103
15.08.2025
Фото:Skoda
Поделиться:
Оцените материал:
0