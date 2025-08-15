#
Назван лидер продаж среди иностранных автобрендов в России за 30 лет

«Автостат»: 10 иностранных автомарок, перешагнувших планку продаж в 1 млн штук в РФ

Анализ продаж автомобилей иностранных марок в России, проведенный Центром исследований «Автостат», показал, что после 30 лет наблюдений лидером является марка Kia с объемом продаж 2 632 000 автомобилей.

На втором месте расположился Hyundai, который реализовал 2 615 000 автомобилей. Третью строчку занимает Renault с результатом в 2 174 000 единиц. Замыкает четверку лидеров Toyota с продажами в 2 054 000 автомобилей.

Другие марки не достигли отметки в два миллиона единиц: Chevrolet с 1 713 000 шт. (включая Chevrolet Niva), Nissan – 1 651 000 шт., Volkswagen – 1 496 000 шт., Ford – 1 286 500 шт., Skoda – 1 099 000 шт., Mitsubishi – 1 025 000 шт.

Ранее «За рулем» сообщал, что почему машины 80-х и 90-х годов намного лучше современных.

  «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Telegram-канал главы агентства «Автостат» Сергея Целикова

Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
15.08.2025 
Фото:Unsplash
