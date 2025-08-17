#
Porsche будет больше инвестировать в оборону Европы

Porsche SE создаст платформу для инвестиций в компании оборонного сектора ЕС

Холдинг Porsche SE намерен создать инвестиционную платформу для финансирования перспективных технологических компаний, работающих в оборонном секторе Европы.

В пресс-релизе на сайте компании говорится о планах инвестировать в такие области, как спутниковое наблюдение, системы разведки и сенсоры, а также кибербезопасность и логистику.

Председатель совета холдинга Ханс-Дитер Петш отметил: «Мы внимательно следим за развитием обороноспособности, безопасности и устойчивости Европы. Что касается портфельных инвестиций, наша цель – расширить наше участие в оборонном секторе и смежных отраслях».

В первом полугодии холдинг зафиксировал сокращение чистой прибыли до €338 миллионов, в то время как в аналогичном периоде прошлого года она составляла €2,1 миллиарда. Чистый долг группы снизился до €4,9 миллиарда, по сравнению с €5,2 миллиарда в конце декабря 2024 года. В компании также сообщили о снижении годового прогноза после введения новых импортных пошлин в США.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры начали предлагать помощь в импорте авто из-за рубежа.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Porsche SE

Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 67
17.08.2025 
Фото:Unsplash
