Очень популярный в России внедорожник серьезно поумнел

Компания Great Wall Motors поделилась подробностями о своей обновленной модели Tank 500 Smart Edition, которая была представлена 11 августа 2025 года на пресс-конференции под названием «Открытие новой эры бездорожья».

Этот автомобиль представляет собой интеллектуальный внедорожник и стандартно укомплектован лазерным радаром LiDAR от Hesai Technology.

Начальная стоимость модели составляет около 50 000 долларов, и всего за один день после начала предпродаж было оформлено более 11 000 предварительных заказов.

Tank 500 Smart Edition предлагается в двух версиях: Hi4-T Smart Edition и Hi4-Z Smart Edition. Обе комплектации включают третье поколение интеллектуальной системы помощи водителю Coffee Pilot Ultra от Great Wall Motors, которая обеспечивает поддержку на всем пути – от парковки до места назначения. Система включает 27 датчиков, среди которых один LiDAR, три радара миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых радаров и 11 камер высокого разрешения.

Автомобиль также имеет усовершенствованную парковочную систему, которая поддерживает индивидуальную и удаленную парковку, а также функции памяти парковки и отслеживания движения задним ходом. Вдобавок к этому, имеется система ночного видения Coffee Night Vision, работающая в дальнем инфракрасном диапазоне.

Источник: ITHome