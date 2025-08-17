#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Очень популярный в России внедорожник серьезно поумнел

Great Wall Motors представила Tank 500 Smart Edition с LiDAR и 27 датчиками

Компания Great Wall Motors поделилась подробностями о своей обновленной модели Tank 500 Smart Edition, которая была представлена 11 августа 2025 года на пресс-конференции под названием «Открытие новой эры бездорожья».

Рекомендуем
Сколько служит вариатор Весты? Вы удивитесь: 350 тыс. км — не предел!

Этот автомобиль представляет собой интеллектуальный внедорожник и стандартно укомплектован лазерным радаром LiDAR от Hesai Technology.

Начальная стоимость модели составляет около 50 000 долларов, и всего за один день после начала предпродаж было оформлено более 11 000 предварительных заказов.

Tank 500 Smart Edition
Tank 500 Smart Edition
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Tank 500 Smart Edition предлагается в двух версиях: Hi4-T Smart Edition и Hi4-Z Smart Edition. Обе комплектации включают третье поколение интеллектуальной системы помощи водителю Coffee Pilot Ultra от Great Wall Motors, которая обеспечивает поддержку на всем пути – от парковки до места назначения. Система включает 27 датчиков, среди которых один LiDAR, три радара миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых радаров и 11 камер высокого разрешения.

Tank 500 Smart Edition
Tank 500 Smart Edition

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Автомобиль также имеет усовершенствованную парковочную систему, которая поддерживает индивидуальную и удаленную парковку, а также функции памяти парковки и отслеживания движения задним ходом. Вдобавок к этому, имеется система ночного видения Coffee Night Vision, работающая в дальнем инфракрасном диапазоне.

Источник: ITHome

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 8961
17.08.2025 
Фото:ITHome
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Tank 500

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв