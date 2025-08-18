3 владельца за 70 лет! На продажу выставлен ЗИМ в состоянии «на ходу»

Редкий ГАЗ-12 ЗИМ 1954 года с пробегом 84 тыс. км продается за 4,7 млн рублей

В Пятигорске на классифайде выставлен на продажу ГАЗ-12 ЗИМ 1954 года выпуска с пробегом всего 83 985 км.

Автомобиль в отличном состоянии. За 4 700 000 рублей предлагают стать владельцем эксклюзивного седана с оригинальным ПТС и всего тремя хозяевами за 70 лет.

ЗИМ (Завод имени Молотова) создавался как «представительский» автомобиль для партийной элиты и интеллигенции. Его 3.5-литровый бензиновый двигатель (90 л.с.) и механическая коробка передач в 1950-х считались в то время передовыми решениями. А дизайн с узнаваемой «китовой» формой кузова до сих пор вызывает восхищение у коллекционеров.

ГАЗ-12 ЗИМ

Но этот экземпляр – не музейный экспонат, а полноценный автомобиль, который дооснастили гидроусилителем руля, кожаным салоном и аудиосистемой (MP3, радио, USB, AUX, 4 колонки). У него также цельная передняя балка на рессорах. Привод – задний.

Судя по фото, автомобиль основательно доработали: на ЗИМе установлены литые диски, иные бампер и решетка радиатора.

Машина не бита, все узлы и агрегаты исправны.

Источник: Avito.Авто