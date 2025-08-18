#
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

132 л.с., автомат: недорогой кроссовер знакомого бренда продают в России

В РФ в продажу вышли новые кроссоверы Chevrolet Tracker по цене от 1,65 млн рублей

В Россию продолжают поставлять по параллельному импорту компактные кроссоверы Chevrolet Tracker, минимальная цена автомобиля составляет сейчас 1 650 000 рублей.

Компания из Владивостока предлагает приобрести новый Tracker за 1 650 000 рублей под заказ. Судя по фотографиям в объявлении, кроссовер будет оснащен кожаным салоном, мультимедийной системой с сенсорным экраном, люком, рулем с частично мультифункциональными кнопками, климат-контролем и системой запуска двигателя при помощи кнопки.

Под капотом у данного Tracker установлен атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,0 литра мощностью 116 лошадиных сил, работающий в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. В Перми аналогичный кроссовер можно приобрести за 1 890 000 рублей.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
Chevrolet Tracker
Chevrolet Tracker

В Москве же два более мощных Tracker, обладающих 132-сильным трехцилиндровым турбомотором объемом 1,2 литра, продаются за 2 390 000 рублей.

Эти автомобили также комплектуются шестиступенчатым автоматом и могут включать в себя такие опции, как датчики давления в шинах, сигнализацию с иммобилайзером, круиз-контроль, камеру заднего вида с парктроником, а также датчики света и дождя, бесключевой доступ и помощь при старте на подъеме.

Ранее «За рулем» сообщал, что автопроизводители в России меняют ценовую политику.

Источник: «Автоновости дня»

Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
18.08.2025 
Фото:Chevrolet
