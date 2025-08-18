132 л.с., автомат: недорогой кроссовер знакомого бренда продают в России

В РФ в продажу вышли новые кроссоверы Chevrolet Tracker по цене от 1,65 млн рублей

В Россию продолжают поставлять по параллельному импорту компактные кроссоверы Chevrolet Tracker, минимальная цена автомобиля составляет сейчас 1 650 000 рублей.

Компания из Владивостока предлагает приобрести новый Tracker за 1 650 000 рублей под заказ. Судя по фотографиям в объявлении, кроссовер будет оснащен кожаным салоном, мультимедийной системой с сенсорным экраном, люком, рулем с частично мультифункциональными кнопками, климат-контролем и системой запуска двигателя при помощи кнопки.

Под капотом у данного Tracker установлен атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,0 литра мощностью 116 лошадиных сил, работающий в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. В Перми аналогичный кроссовер можно приобрести за 1 890 000 рублей.

Chevrolet Tracker

В Москве же два более мощных Tracker, обладающих 132-сильным трехцилиндровым турбомотором объемом 1,2 литра, продаются за 2 390 000 рублей.

Эти автомобили также комплектуются шестиступенчатым автоматом и могут включать в себя такие опции, как датчики давления в шинах, сигнализацию с иммобилайзером, круиз-контроль, камеру заднего вида с парктроником, а также датчики света и дождя, бесключевой доступ и помощь при старте на подъеме.

Источник: «Автоновости дня»