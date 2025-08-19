Как обжаловать необоснованные штрафы системы «Платон»

Юрист Калмыкова назвала два способа отменить штраф системы «Платон»

В 2025 году владельцы грузового транспорта продолжают сталкиваться с проблемой неуместных штрафов от системы взимания платы «Платон».

Постановления порой приходят даже тем перевозчикам, чьи автомобили оснащены исправными бортовыми устройствами. Одной из неявных причин таких сбоев могут быть нарушения в работе навигационных систем. Адвокат Марина Калмыкова из Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «812» отмечает, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны глушить спутниковые сигналы, что вызывает неправильную работу устройств, предназначенных для оплаты проезда грузовиков весом свыше 12 тонн.

В итоге добросовестные индивидуальные предприниматели и транспортные компании несут финансовые убытки, получая штрафы за нарушения, которые на самом деле не совершали. Эксперт пояснила, что у перевозчиков есть два основных юридических механизма для оспаривания постановлений, вынесенных по части 1 статьи 12.21.3 КоАП РФ.

Первый способ – это обращение в районный суд по месту совершения правонарушения. Этот метод доступен как физическим лицам, так и бизнесменам, однако особенно эффективен при оспаривании штрафа, назначенного конкретному водителю. Важно соблюдать процессуальные сроки: жалоба должна быть подана в течение десяти дней с момента получения копии постановления, а документы следует отправлять в суд, расположенный по месту фиксации предполагаемого административного нарушения.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые активно эксплуатируют свои автомобили, данный метод обжалования штрафов может стать необычайно неудобным и затратным. Часто наблюдаются случаи, когда компания получает 10-15 штрафов за день из разных регионов страны. В этом случае подготовка и подача документов в множество судов превращается в сложную и трудоемкую задачу, что делает этот способ обжалования неэффективным для бизнеса.

В качестве альтернативы предлагается второй, более оптимальный путь – обжалование через арбитражный суд. Этот механизм создан специально для субъектов, осуществляющих предпринимательскую или другую экономическую деятельность. Важно, чтобы штраф прямо зависел от коммерческой активности компании или ИП.

Обращение в арбитраж предоставляет перевозчикам несколько значительных преимуществ. Во-первых, это упрощает процесс, поскольку появляется больше возможностей в выборе судебной инстанции. Во-вторых, значительно уменьшается количество документации и сопутствующих расходов. В-третьих, современные арбитражные суды позволяют подавать заявления и отслеживать ход дел в электронном формате, что экономит время. Наконец, рассмотрение таких дел зачастую проходит в упрощенном порядке и без необходимости вызова сторон, а судебные решения оперативно размещаются в электронной форме.

