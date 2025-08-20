Не спешите их хоронить: «электрички» наносят ответный удар

За семь месяцев 2025 года продажи электромобилей в мире выросли на 27%

В июле 2025 года в мире было продано 1,6 млн электромобилей, что на 9% меньше, чем месяцем ранее, но на 21% больше, чем в июле 2024-го, сообщает источник со ссылкой на данные Rho Motion.

А если смотреть продажи с начала года, то с января по июль текущего года чистые «электрички» продались в количестве 10,7 млн штук, показав рост на 27% по отношению к 2024-му. Максимальная доля электромобилей в продажах – у Китая, более 50%! Кроме того, эксперты отмечают быстрый рост «электрических» рынков Германии, Великобритании и Италии и сдержанный – во Франции и за океаном, в США. Однако общий тренд – восходящий.

И это после массовой просадки рынка электричек в 2023-2024 годах! Вот динамика продаж EV в январе-июле 2025 года по отношению к прошлому году:

в мире: 10,7 млн ед., +27%

Китай: 6,5 млн ед., +29%

Европа: 2,3 млн ед., +30%

Северная Америка: 1,0 млн ед., +2%

Прочие регионы: 0,9 млн ед., +42%

Одна из наиболее значительных точек роста – европейский рынок, выросший, как видим, на 30% с начала года. Причем растут как чистые электромобили (BEV) — +30%, так и подзаряжаемые гибриды (PHEV) — +32%. И пусть «электрички» не вытеснят машины с ДВС еще многие десятилетия, с электричеством в какой-либо его ипостаси консерваторам от автомобилизма точно предстоит смириться.