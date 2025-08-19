147-сильный кроссовер знакомого бренда появился в РФ: цена вполне доступна

В России в продажу вышли новые Chevrolet Captiva по цене от 2,4 млн рублей

Семейный кроссовер Chevrolet Captiva, который официально продавался в России до 2015 года, сейчас доступен по параллельному импорту. В основном автомобили продаются под заказ, цены стартуют от 2 430 000 рублей.

За столько заказать переднеприводный автомобиль можно в Воронеже, его обещают привезти в течение 4-6 недель. Такой кроссовер в комплектации Premium обойдется в 2 850 000 рублей, включая все необходимые документы. Эта версия оборудована кожаным салоном, подогревом зеркал и заднего стекла, камерамиспереди и сзади с парктрониками, а также датчиками света и дождя, климат- и круиз-контролем.

Кроссовер также оснащен люком, системой бесключевого доступа и кнопкой запуска двигателя, декоративной подсветкой салона, мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, навигацией, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, шестью динамиками и полноразмерным запасным колесом.

Chevrolet Captiva

Компания во Владивостоке предлагает привезти аналогичный кроссовер с семиместным салоном из ОАЭ за 2 850 000 рублей. В Иркутске такой автомобиль можно приобрести из наличия всего за 2 870 000 рублей.

Все предлагаемые версии Chevrolet Captiva имеют идентичные технические характеристики: под капотом находится 1,5-литровый бензиновый турбомотор Daewoo S-TEC III LJO мощностью 147 л.с., работающий в паре с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Chevrolet Captiva

