Продажи Land Cruiser Prado 250 сильно упали в Китае, но Toyota не видит проблемы

Чжао Дун подискутировал об объемах продаж Land Cruiser Prado 250 в Китае

В Китае возникла дискуссия касательно продаж внедорожника Land Cruiser Prado 250, которые пользователи Weibo оценили как неудовлетворительные, так как в июле было реализовано всего 1792 автомобиля.

Toyota Land Cruiser Prado 250

На критику отозвался Чжао Дун, управляющий FAW Toyota Motor Sales, который не считает эти продажи провальными и подчеркивает, что Prado 250 является лидером в своем сегменте, но только в категории автомобилей стоимостью свыше 400 тысяч юаней (от 4,5 миллионов рублей).

« Полный привод Prado – ключевое технологическое преимущество, которое не заменят холодильники и телевизоры. Покупатели не дураки; их выбор доказывает, что у Prado нет прямых конкурентов. Истинное преимущество Prado – в скоростном бездорожье. Его полный привод, основанный на дифференциале Torsen, позволяет в режиме реального времени регулировать распределение крутящего момента между передней и задней осями, что даёт ему явное преимущество на грунтовых дорогах », – сказал Чжао Дун.

Интерьер Toyota Land Cruiser Prado 250

С учетом приведенных аргументов, модели Land Cruiser Prado 250 действительно удается лидировать в своем классе, превосходя по продажам, например, Tank 700 (467 проданных автомобилей в июле) и BYD – Leopard 8 (1548 проданных единиц), который занимает второе место.

Тем не менее, общее количество реализованных Prado 250 при отсутствии ценового деления по-прежнему остается невысоким, особенно в контексте всего китайского авторынка.

