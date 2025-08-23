#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Продажи Land Cruiser Prado 250 сильно упали в Китае, но Toyota не видит проблемы

Чжао Дун подискутировал об объемах продаж Land Cruiser Prado 250 в Китае

В Китае возникла дискуссия касательно продаж внедорожника Land Cruiser Prado 250, которые пользователи Weibo оценили как неудовлетворительные, так как в июле было реализовано всего 1792 автомобиля.

Toyota Land Cruiser Prado 250
Toyota Land Cruiser Prado 250

Все новости о событии
Наше масло – для наших пробок: почему российское моторное масло может быть лучше турецкого

На критику отозвался Чжао Дун, управляющий FAW Toyota Motor Sales, который не считает эти продажи провальными и подчеркивает, что Prado 250 является лидером в своем сегменте, но только в категории автомобилей стоимостью свыше 400 тысяч юаней (от 4,5 миллионов рублей).

«Полный привод Prado – ключевое технологическое преимущество, которое не заменят холодильники и телевизоры. Покупатели не дураки; их выбор доказывает, что у Prado нет прямых конкурентов. Истинное преимущество Prado – в скоростном бездорожье. Его полный привод, основанный на дифференциале Torsen, позволяет в режиме реального времени регулировать распределение крутящего момента между передней и задней осями, что даёт ему явное преимущество на грунтовых дорогах», – сказал Чжао Дун.
Интерьер Toyota Land Cruiser Prado 250
Интерьер Toyota Land Cruiser Prado 250
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

С учетом приведенных аргументов, модели Land Cruiser Prado 250 действительно удается лидировать в своем классе, превосходя по продажам, например, Tank 700 (467 проданных автомобилей в июле) и BYD – Leopard 8 (1548 проданных единиц), который занимает второе место.

Тем не менее, общее количество реализованных Prado 250 при отсутствии ценового деления по-прежнему остается невысоким, особенно в контексте всего китайского авторынка.

Источник: ITHome

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 6865
23.08.2025 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser Prado  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.
+7