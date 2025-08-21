Названы самые популярные в России люксовые иномарки

«Автостат»: рынок подержанных люксовых машин в июле вырос в РФ на 19%

В июле 2025 года в России было приобретено 248 подержанных автомобилей класса Luxury, что на 19% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года, и на 7,4% больше, чем в июне 2025 года.

Несмотря на то, что рынок б/у люксовых автомобилей, который показывал рост в течение восьми месяцев подряд, зафиксировал снижение в марте текущего года, он снова начал расти и уже демонстрирует положительную динамику на протяжении четырех месяцев.

При этом около 40% всех купленных в июле люксовых машин пришлись на марку Bentley (98 автомобилей), а почти каждый пятый (18% от общего числа) автомобиль принадлежит бренду Rolls-Royce, чей показатель составил 45 машин. Кроме того, россияне приобрели 40 подержанных Maserati, 38 Lamborghini, 18 Ferrari и 9 Aston Martin.

Лидером продаж среди б/у люксовых автомобилей оказался Bentley Continental GT (40 штук), за ним следуют Bentley Bentayga (31 автомобиль) и Lamborghini Urus (28 машин). За первые семь месяцев 2025 года в России было продано 1493 б/у люксовых авто, что на 18% больше, чем в тот же период 2024 года.

