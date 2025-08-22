#
Новая версия рамного внедорожника выходит на российский рынок: озвучены цены

В РФ назвали дату старта продаж гибридного Tank 500 Hi-Charge за 7,3 млн рублей

В начале сентября в России стартуют продажи новой гибридной версии внедорожника Tank 500 под названием Hi-Charge.

Как сообщила пресс-служба производителя, стоимость модели начинается от 7 299 000 руб. В компании отметили, что на автомобиль предоставляется гарантия на 3 года с дополнительной сервисной поддержкой на 5 лет или до достижения пробега в 150 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше.

Модель Hi-Charge оснащена 2,0-литровым турбомотором и электродвигателем. Суммарная мощность гибридной установки составляет 394 л.с., а крутящий момент – 750 Нм, что делает эту версию самой мощной в линейке Tank 500.

Все новости о событии
Автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 6,9 секунды, а средний расход топлива составляет 8,4 литра на 100 километров. На электрическом ходу Tank 500 Hi-Charge способен проехать 115 км. Модель также обладает полным приводом и тремя блокировками дифференциалов.

Внешне новинка выделяется массивной решеткой радиатора и 19-дюймовыми дисками. Автомобиль оборудован адаптивными светодиодными фарами, рейлингами на крыше, электроподножками и запасным колесом на двери багажника.

Tank 500 Hi-Charge
Tank 500 Hi-Charge

Внедорожник проходит броды глубиной до 800 мм, а углы въезда и съезда составляют 29,5° и 24° соответственно. Также автомобиль готов к установке тягово-сцепного устройства и может буксировать до 2,5 тонн.

Салон гибридного Tank 500 рассчитан на пять человек и оснащен двойными стеклами, сиденьями с вентиляцией и массажем, цифровой приборной панелью, проекционным экраном и премиальной аудиосистемой с 12 динамиками.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,5 млн рублей.

Источник:  пресс-служба Tank
Ушакова Ирина
Фото:Tank
Количество просмотров 1832
22.08.2025 
Фото:Tank
