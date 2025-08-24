Путешествия
Спорная ситуация: водитель высадил неадеквата в запрещенном месте (видео)

«Автодор»: мужчина в неадекватном состоянии вышел на скоростную трассу

Государственная компания «Автодор» опубликовала в соцсетях видео, на котором мужчина выходит на скоростную трассу и ложится на асфальт.

Инцидент произошел вечером 3 августа, но на какой именно трассе, не указывается – обычно «Автодор» публикует подобные ролики не в новостном контексте, а, скажем так, в образовательном. Тем не менее, кадры пугающие: поначалу человек, шатаясь, выходит с обочины на полосу движения и пытается остановить поток транспорта. Понимая, что останавливаться никто не собирается, он просто... ложится на асфальт.

Его местоположение отследили по камерам и направили к нему аварийных комиссаров и экстренные службы. Автомобилисты тоже не остались в стороне – источник сообщает, что на номер *2323 поступило множество сообщений об инциденте.

Позже выяснилось, что «веселый» товарищ оказался на проезжей части из-за конфликта с водителем: тот не стал терпеть выходки разбуянившегося попутчика и попросту высадил его из машины. Представители «Автодора» указывают, что водитель неправ: останавливаться и, тем более, высаживать пассажиров на скоростной трассе нельзя.

«Если в пути произошел конфликт и его не удается уладить, довезите пассажиров до безопасного места остановки», – говорится в сообщении компании. Правда, в комментариях к видео задается закономерный вопрос: «Как везти пассажира, если он не в состоянии выполнить требования по перевозке и активными действиями мешает управлению транспортным средством?». А вы что думаете?

Источник:  Автодор
