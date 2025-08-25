#
Как прибор для проверки краски помогает избежать проблем при покупке б/у машины

Авито Авто: толщиномер – ваш помощник в выборе б/у автомобиля

Идеальный внешний вид автомобиля с пробегом часто обманчив, поскольку аккуратная покраска может скрывать последствия серьезных аварий.

Определить такой ремонт на глаз практически невозможно, поэтому эксперты советуют использовать толщиномер – компактный прибор, который за секунды измеряет толщину лакокрасочного покрытия и помогает выявить следы восстановления кузова.

Типы толщиномеров и их выбор

Толщиномеры бывают разных типов: магнитные (для стальных кузовов, недорогие, но с низкой точностью), электромагнитные (точнее, но тоже для магнитных металлов), вихретоковые (универсальные, подходят для алюминия) и ультразвуковые (высокоточные, для любых материалов, включая пластик). Для разовой проверки массовой модели достаточно простого прибора или даже его аренды, это стоит несколько сотен рублей в сутки.

Зачем замерять толщину краски

На заводе краску наносят тонким равномерным слоем, и для каждой модели есть своя норма (например, 100–130 мкм для Kia Rio или 115–130 мкм для Haval Jolion). Значительное отклонение от этих значений – явный признак ремонта. Замеры помогают оценить масштаб проблем: слой до 200 мкм обычно заводской, 200–300 мкм – косметический ремонт (сколы, царапины), а свыше 400 мкм – серьезная шпаклевка после удара.

Как правильно проверить кузов

Перед проверкой прибор нужно откалибровать с помощью эталонных пластин из комплекта. Замеры делают строго перпендикулярно поверхности на всех элементах кузова, включая двери, стойки и внутренние полости, делая не менее пяти замеров на каждой детали. Полученные данные сравнивают с заводскими нормативами для конкретной модели. Также стоит сверить показания на симметричных элементах – они должны быть примерно одинаковыми.

Важные ограничения

Толщиномер – важный, но не всесильный инструмент. Если поврежденную деталь заменили на оригинальную с заводской покраской, прибор этого не покажет. Поэтому даже при хороших показаниях необходимо проверить равномерность зазоров, состояние крепежей, маркировку стекол и отсутствие дефектов на кромках панелей.

