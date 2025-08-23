#
Продается уникальная Чайка 1976 года – последний экземпляр (возможно)

ГАЗ-13 «Чайка» 1976 года продают за 8,2 млн рублей

На одном из классифайдов продается невероятно сохранившийся экземпляр ГАЗ-13 «Чайка» 1976 года выпуска.

По некоторым данным, эта машина может быть одной из последних, собранных в ту эпоху, что подтверждается, по словам, владельца, соответствующей экспертизой.

История автомобиля написана не километрами, а годами бережного хранения – на одометре всего 2500 км. Это машина сохранила оригинальный ПТС и за свою жизнь сменила лишь двух владельцев.

У «Чайки» редкий велюровый салон в светлых тонах и двигатель с особым номером 2424. Это мощный 5.5-литровый бензиновый мотор (195 л.с.), который агрегатирован автоматической коробкой передач. Она оснащена гидроусилителем руля, противотуманными фарами и электростеклоподъемниками.

Сегодня этот легендарный седан черного цвета находится в городе Щёлково Московской области. Просят за него 8 200 000 рублей.

Источник:  Авито Авто
