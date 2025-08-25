Дешевле 3 млн рублей: мощный семейный кроссовер вышел в продажу

В КНР Geely принимает предзаказы на флагманский Galaxy M9 стоимостью от ₽2,2 млн

Компания Geely начала принимать предзаказы на свой полноразмерный подключаемый гибрид 24 августа, и уже в первый день было зарегистрировано более 40 тысяч заявок.

Новая шестиместная модель основана на концепте Galaxy Starship, представленном на Пекинском автосалоне в 2024 году, и унаследовала множество дизайнерских решений от него.

В числе особенностей передние фары, объединенные светодиодной полосой Brilliant Galaxy, и LiDAR-датчик на крыше.

Автомобиль ориентирован на семейное использование и доступен в шести комплектациях с ценами от 193 800 до 258 800 юаней (от 2,2 до 2,9 миллиона рублей).

Geely Galaxy M9 является самой крупной моделью в линейке Galaxy, его длина превышает 5,2 метра, а ширина достигает почти 2 метров. Колесная база составляет 3030 мм, что всего на 4 мм меньше, чем у Mercedes-Benz GLS. Под капотом установлена гибридная силовая установка EM-P Hybrid 2.0, состоящая из 1,5-литрового бензинового турбомотора мощностью 120 кВт и трех электромоторов.

Общая мощность системы достигает 649 кВт (870 л.с.) с крутящим моментом 1 165 Н·м, что позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 4,5 секунды.

Предлагаются два варианта аккумуляторов: 18,4 кВт·ч с запасом хода на электротяге в 100 км и 41,5 кВт·ч с запасом в 210 км. Даже с пустыми батареями расход топлива составит всего 4,8 литра на 100 км, а запаса хода при полном баке и заряженной батарее может хватить на 1,5 тысячи км. Объем багажника в стандартной конфигурации составляет 328 литров, а при трансформации салона может увеличиться до 2171 литра.

Geely Galaxy M9 оснащен двухкамерной активной пневмоподвеской с регулировкой дорожного просвета до 95 мм. Салон имеет конфигурацию 2+2+2 с электрорегулировкой, подогревом, вентиляцией и функцией массажа для индивидуальных кресел второго ряда.

Среди технологий в автомобиле 17,3-дюймовый 3K-монитор для задних пассажиров, холодильник на 9,1 литра, аудиосистема Flyme Sound с 27 динамиками и 30-дюймовый сенсорный экран. Навигацией и развлекательными функциями управляет система Flyme Auto 2 с интеллектуальным помощником Eva. В набор ассистентов входит G-Pilot H5, работающий без предустановленных карт и способный останавливаться перед препятствиями на скоростях до 130 км/ч.

