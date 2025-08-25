Названы регионы РФ, где машину можно перепродать быстрее

#
В 2025 году наименьшее время на продажу автомобилей фиксируется у автовладельцев в северокавказских регионах, согласно исследованию, проведенному экспертами «Авито Авто».

Чечня оказалась на первом месте по скорости продажи автомобилей, транспортные средства находят там новых владельцев на 20,6% быстрее, чем в среднем по стране. В топ-5 также вошли Тульская область (–13,5%), Адыгея (–12,4%), Дагестан (–10,8%) и Воронежская область (–9,6%).

При этом профессиональные продавцы автомобилей находят покупателей быстрее, чем частные граждане. У них на продажу уходит на 13,7% меньше времени, чем по общероссийским показателям. Лидирующие позиции по быстроте продаж занимают Чечня (–20,3%), Дагестан (–17,7%) и Свердловская область (–16,4%).

Средний срок экспозиции автомобилей для частных продавцов и дилеров составляет 11,8% и 5,9% соответственно. Как отметил Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито», в течение прошедшего года среднее время экспозиции объявлений уменьшилось на 6%.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Москве продают 70-летний ГАЗ-12 ЗИМ из частной коллекции за 7,9 млн рублей.

Источник:  «Известия»
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
25.08.2025 
Фото:Depositphotos
