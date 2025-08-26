Lada Iskra встанет на петербургский конвейер. Расскажем, зачем модели два завода

Завод в Санкт-Петербурге готовится к старту серийного выпуска модели Lada Iskra

Проект по организации сборки автомобилей Lada Iskra на мощностях «Автозавода «Санкт-Петербург» вступил в завершающую стадию, сообщил пресс-центр АВТОВАЗа.

После подписания соглашения на ПМЭФ в июне 2025 года специалисты АВТОВАЗа и петербургского завода провели масштабную работу: перенастроили конвейер, установили новое оборудование, отладили логистику и обучили персонал.

Важным этапом стала опытная сборка машин из 200 машинокомплектов, отправленных из Тольятти, что позволило отработать все технологические процессы и обеспечить контроль качества.

С начала сентября на предприятие начнутся регулярные поставки комплектующих для серийного производства всего модельного ряда Iskra, включая седан, универсал и кросс-версию в различных комплектациях.

Автомобили, сошедшие с конвейера в Северной столице, будут полностью идентичны тольяттинским по техническим характеристикам и внешнему виду.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Зачем? Завод должен работать, его нужно чем-то загружать. Кроме того, если в будущем в случае роста рынка не будет хватать мощностей в Тольятти, Искру можно собирать в больших объемах в Петербурге. Конечно, если будет достаточно машкомплектов.

Несмотря на сложную ситуацию на авторынке, который характеризуется спадом, президент АВТОВАЗа Максим Соколов на ПМЭФ-2025 заявил о намерении выпустить на мощностях в Санкт-Петербурге порядка четырех тысяч автомобилей Lada Iskra до конца текущего года.

