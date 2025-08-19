Новая Искра на экс-заводе Nissan: когда начнется выпуск

«Автозавод Санкт-Петербург» готовится к старту сборки Lada Iskra

«Автозавод Санкт-Петербург», известный как бывший завод Nissan, завершил корпоративный отпуск и готовится к производству новой модели Lada Iskra, сообщили в пресс-службе предприятия.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков упоминал во время Петербургского международного экономического форума о намеченном запуске производства Lada Iskra на этой площадке. По информации от главы АВТОВАЗа Максима Соколова, до конца 2025 года планируется изготовить 4 тысячи автомобилей этой модели.

Lada Iskra была впервые представлена на ПМЭФ-2024. Она станет частью нового семейства автомобилей класса B, включающего седан, универсал и универсал повышенной проходимости версии Cross. В модельном ряду компании Iskra займет положение между Lada Granta и флагманом Lada Vesta.

Источник: ТАСС