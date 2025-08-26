В России сильно подешевела популярная иномарка

В России цены на подержанные Kia Rio снизились на 8% в 2025 году

Kia Rio продолжает оставаться наиболее популярной иномаркой на вторичном рынке России. В первые семь месяцев 2025 года было продано 63,4 тысячи таких автомобилей, при этом почти 90% предложений представлены моделями, выпущенными в период с 2012 по 2022 год. Более новые экземпляры Kia Rio практически отсутствуют на рынке.

С начала этого года цены на подержанные Kia Rio упали в среднем на 8%. Особенно заметно снижение произошло на более свежие автомобили, где падение составляет от 10 до 14%. Эксперты связывают это с тем, что многие из таких машин ранее использовались в такси.

Исключение составляют автомобили 2022 года, которых в продаже значительно меньше, что удерживает их цены на более высоком уровне. В среднем Kia Rio теряет в стоимости 7–9% в год, а за 10 лет эксплуатации автомобиль сохраняет около 43% своей первоначальной стоимости.

Kia Rio

