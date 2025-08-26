#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

В России сильно подешевела популярная иномарка

В России цены на подержанные Kia Rio снизились на 8% в 2025 году

Kia Rio продолжает оставаться наиболее популярной иномаркой на вторичном рынке России. В первые семь месяцев 2025 года было продано 63,4 тысячи таких автомобилей, при этом почти 90% предложений представлены моделями, выпущенными в период с 2012 по 2022 год. Более новые экземпляры Kia Rio практически отсутствуют на рынке.

Рекомендуем
Рейтинг самых живучих кроссоверов с пробегом

С начала этого года цены на подержанные Kia Rio упали в среднем на 8%. Особенно заметно снижение произошло на более свежие автомобили, где падение составляет от 10 до 14%. Эксперты связывают это с тем, что многие из таких машин ранее использовались в такси.

Исключение составляют автомобили 2022 года, которых в продаже значительно меньше, что удерживает их цены на более высоком уровне. В среднем Kia Rio теряет в стоимости 7–9% в год, а за 10 лет эксплуатации автомобиль сохраняет около 43% своей первоначальной стоимости.

Kia Rio
Kia Rio
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат» привел топ-10 популярных автобрендов в России в августе.

Источник:  Telegram-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Kia
Количество просмотров 8
26.08.2025 
Фото:Kia
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Kia Rio  (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Rio   2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Многовато 7 литров на трассе. Летом ездили в отпуск на круг 4200км реальный расход 5.5 литров. Чипованый двигатель 1.6.
-1