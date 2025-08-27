Эти модели популярного в России японского бренда лучше обходить стороной

Эксперт Ковалев объяснил, какие модели Mitsubishi с пробегом не стоит покупать

Mitsubishi предлагает широкий выбор автомобилей, среди которых такие проверенные модели, как Outlander, пикап L200 и легендарный Pajero. Однако есть и такие экземпляры, которые лучше не рассматривать. Об этом рассказал автоэксперт Александр Ковалев.

По его словам, на первом месте в списке нежелательных авто находится Mitsubishi Lancer, независимо от поколения. Эта модель имеет репутацию, связанную с ее спортивным имиджем и культовой версией Evolution, что часто привлекает молодых водителей, которые предпочитают дешевый тюнинг и экономят на обслуживании. Поэтому подержанный Лансер часто оказывается в руках новых владельцев.

Также эксперт выделил среди нежелательных моделей электрический хэтчбек iMiEV. Несмотря на то, что на бумаге он похож на альтернативу Nissan Leaf, на практике он оказывается слишком своеобразным: его дизайн вызывает споры, а силовая установка слабая. Его надежность также вызывает сомнения.

Mitsubishi Lancer

Кроме того, в список автомобилей, которые не заработали хорошую репутацию в плане надежности и характеристик, по словам Ковалева, можно включить Mirage, Colt и Diamante.

Mitsubishi iMiEV

