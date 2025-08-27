Эти модели популярного в России японского бренда лучше обходить стороной

#
Свечи Bosch будут выпускать в РФ под новым брендом
Набирают популярность автомобили сборки Санкт-Петербурга и Калининграда
В России сократилось производство шин
Mitsubishi предлагает широкий выбор автомобилей, среди которых такие проверенные модели, как Outlander, пикап L200 и легендарный Pajero. Однако есть и такие экземпляры, которые лучше не рассматривать. Об этом рассказал автоэксперт Александр Ковалев.

По его словам, на первом месте в списке нежелательных авто находится Mitsubishi Lancer, независимо от поколения. Эта модель имеет репутацию, связанную с ее спортивным имиджем и культовой версией Evolution, что часто привлекает молодых водителей, которые предпочитают дешевый тюнинг и экономят на обслуживании. Поэтому подержанный Лансер часто оказывается в руках новых владельцев.

Также эксперт выделил среди нежелательных моделей электрический хэтчбек iMiEV. Несмотря на то, что на бумаге он похож на альтернативу Nissan Leaf, на практике он оказывается слишком своеобразным: его дизайн вызывает споры, а силовая установка слабая. Его надежность также вызывает сомнения.

Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Lancer
Кроме того, в список автомобилей, которые не заработали хорошую репутацию в плане надежности и характеристик, по словам Ковалева, можно включить Mirage, Colt и Diamante.

Mitsubishi iMiEV
Mitsubishi iMiEV
Ранее «За рулем» сообщал, что в России установлен рекорд по ввозу машин через Владивосток.

Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | Mitsubishi
27.08.2025 
Фото:Unsplash | Mitsubishi
Отзывы о Mitsubishi Lancer (5)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Mitsubishi Lancer  1998
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Очень надежный автомобиль
Недостатки:
Не выпускаю такие новыми
Комментарий:
Купил автомобиль в 2003 году с пробегом около 40 000 км. Двигатель 1,5 л с автоматом. До этого в семье иномарок не было. И тогда я сразу понял насколько отстал наш автопром. Проблем за все время эксплуатации не было, вообще ничего не ломалось, даже ни одной лампочки не перегорело. За 6 лет намотал еще 85 000 км и поменял на авто классом повыше. Жаль сейчас не выпускают такие простые и надежные автомобили.
+7