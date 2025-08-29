Локализация в действии: масло для автомобилей Haval выпускают в России

В РФ созданы специальные моторные масла Haval для надежной работы двигателя

Компания «Лукойл» производит по заказу «Грейт Волл Мотор Рус» фирменную линейку полностью синтетических моторных масел Haval, предназначенных для бензиновых и дизельных двигателей.

Масла Haval SP 0W-20, Haval C2 0W-30 и Haval C3 5W-30, адаптированные для российских условий, прошли полный цикл испытаний под контролем автопроизводителя и соответствуют международным стандартам качества API и ACEA.

По информации производителя, эти синтетические масла изготавливаются на основе качественных базовых масел и современных пакетов присадок, проходят многоступенчатый контроль и сохраняют свои эксплуатационные свойства на протяжении всего срока до следующего технического обслуживания.

Производитель отмечает, что масла Haval гарантируют стабильную работу силового агрегата как в условиях интенсивного городского движения, так и при серьезных нагрузках на бездорожье, что позволяет поддерживать его заводские характеристики.

Как заверяет производитель, продукция эффективно снижает трение и износ деталей, обеспечивая плавную работу мотора и повышая его коэффициент полезного действия. Масла отводят тепло от нагревающихся элементов, создают на металлических поверхностях защитный слой, который предотвращает коррозию и окисление, способствуют поддержанию герметичности и оптимальной компрессии в цилиндрах. Благодаря оптимальной вязкости масла Haval способствуют высокой топливной экономичности.

На данный момент под брендом Haval выпускается три вида масел, созданных для кроссоверов и внедорожников Haval, а также для пикапов GWM.

Масло Haval SP 0W-20 разработано для моделей с бензиновыми двигателями, таких как F7, F7x, Jolion, Dargo, H7 и H3. Продукт Haval C2 0W-30 предназначен для бензиновых версий Kingkong Poer 2.0T, Jolion, M6, H3, H5 и H9. Масло Haval C3 5W-30 рекомендовано для дизельных двигателей нового поколения на моделях Poer, Kingkong, H5 и H9.

Вся продукция уже доступна в дилерских центрах сетей Haval PRO и Haval CITY.