Прослужит долго, но есть нюанс: учтите это при покупке культового «немца»!

Эксперт «За рулем» указал все проблемы, ждущие покупателей BMW X5 с пробегом

BMW X5 — кто из нас хоть раз не задумывался о покупке этого породистого «баварца»? Пусть не нового, а с пробегом...

«Икс-пятый» поколения E70 — машина примечательная, буквально с момента дебюта закрепившая за собой репутацию настоящего немецкого премиума. Длина – 4857 мм, клиренс – 222 мм, багажник – 620 л – с учетом ездовых качеств и уровня комфорта, этот BMW может подойти для самого широкого спектра задач. Итак, допустим, у вас есть 2 млн рублей, и вы присматриваетесь к «икс-пятому» с возрастом что-то около 15 лет.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев отмечает, что ценовой диапазон таких машин на вторичке – 1,4-3,5 млн рублей. При этом четверть машин прошла более 300 тысяч км, и за них тоже могут просить более 2 млн рублей.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– В цену 2 млн рублей укладывается только половина 15-летних BMW Х5, большей частью это заезженные экземпляры с пробегами 250 тысяч км. BMW X5 – очень комфортабельная машина с богатым оснащением. У нее превосходная подвеска, а кузов отлично противостоит коррозии. На этом достоинства возрастных X5 в кузове E70 заканчиваются. Он может ездить очень-очень долго, но возрастные машины придется часто чинить. Шутят, что «после 100 тысяч км эта карета превращается в тыкву».

Машин с МКП, можно сказать, нет – только автоматы ZF, которые требуют переборки в районе 200 тысяч км пробега. Нет какого-то оптимального мотора – даже атмосферные агрегаты весьма капризны и склонны к перегреву. У дизеля 3.0 множество особенностей. В частности, форсунки надо менять практически каждые 100 тысяч км пробега. А любой ремонт BMW – это дорого.

В довершение ко всему есть немало типичных поломок, что для немецкого премиума довольно неожиданно. Разрушения шестерен привода дворников – это не самое страшное. Хуже, что подшипники редуктора и крестовины кардана оказались откровенно слабыми. Дорогие версии с пневматической подвеской с пробегами более 200 тысяч км лучше обходить стороной.

Но в этой возрастной группе есть кроссоверы и понадежнее и подешевле.